Sulmona,30 maggio-“Cataratta, occhio alla storia” è il tema della conferenza di Ezio Sestini in programma per domani mercoledì 31 maggio 2023 – ore 17 nell’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ovidio Via Silvestro di Giacomo n° 22 – Sulmona . L’iniziativa è stata promossa e organizzata Università Sulmonese della Libera EtàAnno Accademico 2023