Abruzzo: il 13 settembre inizio lezioni nuovo  anno scolastico 

Sulmona, 30 maggio- Prenderanno il via mercoledì 13 settembre 2023 le lezioni dell’anno scolastico 2023/2024. Lo ha comunicato oggi l’assessore regionale all’Istruzione, Pietro Quaresimale.

“La data di avvio delle lezioni – dice l’assessore – è stata concordata con l’ufficio scolastico regionale che ha dato il proprio assenso alla proposta presentata dalla Regione Abruzzo. In linea con quanto prevede la normativa nazionale, la Regione indica solo il termine ultimo entro il quale devono prendere il via le lezioni. Spetta ai singoli dirigenti, in ossequio al principio di autonomia degli istituti scolastici, decidere se uniformarsi alla data proposta dalla Regione oppure anticipare di qualche giorno.

A differenza dell’anno scorso – conclude Quaresimale – la Regione non ha dato alcuna indicazione sulla giornata del Carnevale, per cui saranno i singoli presidi a prendere decisione se sospendere o meno le lezioni”. Il calendario scolastico prevede, per le scuole primarie e secondarie, 209 giorni di attività didattica, mentre per la scuola dell’Infanzia sono previsti 227 giorni di attività. La chiusura delle scuola primarie e secondarie è stata fissata a sabato 8 giugno 2024; per le scuole dell’infanzia a sabato 29 giugno 2024.