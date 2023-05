Progetto “ La via sacra dei Peligni”

Sulmona. 30 maggio– “Archeoclub d’Italia – Sede di Sulmona” è stata selezionata nell’ambito del bando per il turismo esperienziale, promosso e finanziato dalla Fondazione Carispaq, sulla base di un progetto denominato “La via sacra dei Peligni”, che si avvale della collaborazione di DiArTe ETS e del patrocinio dei Comuni coinvolti: lo scopo della proposta è collegare in un’ideale “via sacra” alcune delle emergenze archeologiche più importanti dell’area anticamente abitata dai Peligni, in un inedito abbinamento con i cinque sensi.

Si comincia il prossimo sabato 3 giugno con il santuario di Fonte Sant’Ippolito a Corfinio e il senso della vista: il percorso che dal borgo ci condurrà al sito archeologico sarà il perfetto soggetto di uno shooting fotografico da parte dei partecipanti, i quali, guidati e consigliati dai soci dell’Accademia Sulmonese di Fotografia (ASF), saranno invitati ad immortalare non soltanto il panorama e le emergenze culturali, ma soprattutto i piccoli particolari e i dettagli curiosi, che ritengono possano esprimere al meglio l’essenza del luogo, il cosiddetto genius loci (condividendo poi il tutto sui social con gli hashtag #viasacra e #peligni, in modo da dare maggiore visibilità all’iniziativa, ma soprattutto per promuovere il territorio in cui essa ha luogo).

Il progetto proseguirà poi durante tutta l’estate con le seguenti tappe: ❖ 17 giugno, santuario di Ocriticum, Cansano (udito);

❖ 15 luglio, santuario di Ercole Curino, Sulmona (tatto);

❖ 5 agosto, tempio di Castel di Ieri (olfatto);

❖ 9 settembre, catacomba paleocristiana di Castelvecchio Subequo (gusto).

“Vi aspettiamo, dicono gli organizzatori, dunque, sabato 3 giugno alle ore 16:00 nella piazza principale di Corfinio per l’esperienza “Con gli occhi del pellegrino: un percorso antico per fotografare il presente”, muniti di scarpe comode e macchina fotografica e/o cellulare… non mancate! “