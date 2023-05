Sulmona:secondo concorso canoro Memorial Maestra Paola Esposito

Sulmona, 22 maggio– Il secondo concorso canoro organizzato dall’associazione culturale Maestra Paola Esposito si è rivelato davvero un successo La sala del teatro cinema Pacifico di Sulmona ieri era gremita di bambini accompagnati da insegnanti e famiglie, una giornata dedicata alla musica con protagonisti i giovani alunni di alcune delle scuole primarie di Sulmona, Pacentro, Pratola Peligna, Raiano, Castelvecchio Subequo e Introdacqua. Tanti i sorrisi, molto l’entusiasmo e la gioia dei piccoli cantanti prima e dopo le loro esibizioni. Da “Supereroi” di MrRain a “Demons” degli Imagine Dragons per poi passare a “Che sia benedetta” e tante altre ancora, un repertorio tanto vario quanto emozionante che ha dato alla platea modo di fare un lungo viaggio tra le note e i sentimenti.

A rendere tutto più speciale la vincitrice dello Zecchino d’oro Mariapaola Chiummo e la finalista Susanna Marchetti che hanno incantato gli spettatori con le loro performance e il videomessaggio di Isabella Sophie Paruzzo finalista di The Voice Kids Germany e concorrente di Italia’s Got Talent. Inoltre, sul palco anche gli allievi della scuola di danza sulmonese “Spazio Danza”che hanno mostrato il proprio talento con alcune coreografie . Due le categorie in concorso: i cori, con 15 alunni per classe, e quella dei solisti e dei duetti.

A vincere la sezione gruppi è stato il secondo coro della scuola primaria “Umberto Postiglione” di Castelvecchio Subequo con la canzone “Come un pittore” dei Modà; per la categoria dei solisti al primo posto Federica Tollis con il brano “Piccola Anima” di Ermal Meta dell’Istituto Comprensivo Panfilo Serafini Lola di Stefano Sulmona; ad entrambi sono stati consegnati dei buoni da spendere in materiale scolastico. “Grazie per la bellezza che esprimete, per la vostra gioia e per la musica che ascolteremo; quando un bambino canta, canta tutta la scuola, canta la famiglia e canta anche chi non c’è più”, ha affermato l’assessore alla Cultura, Rosanna Tuteri, nel suo intervento rivolto ai piccoli in gara.

“La mia più profonda gratitudine al Comune di Sulmona che ha patrocinato il concorso canoro, al sindaco Gianfranco Di Piero e Rosanna Tuteri, assessore alla Cultura, Turismo e Istruzione per la sua presenza,” ha dichiarato Valentino Casciato, presidente dell’associazione culturale Maestra Paola Esposito, che ha aggiunto:”grazie al Comune di Trentola Ducenta, in particolare al sindaco Michele Apicella e all’assessore all’Istruzione Vincenzo Sagliocco, che hanno consegnato una targa in ricordo della Maestra Paola. Siamo qui oggi per continuare a rivolgere lo sguardo verso gli altri, proprio come mia madre avrebbe fatto, spronando i ragazzi a dare il massimo, sfruttando i loro mille talenti, unici e meravigliosi”, ha concluso.

Una seconda edizione che ha riscosso un gran successo; non solo una grande partecipazione da parte delle scuole in concorso ma dell’intera cittadinanza che non ha voluto perdersi questo spettacolo. Un appuntamento che tornerà il prossimo anno, come è stato annunciato dal presidente dell’associazione nel momento dei saluti