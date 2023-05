A Popoli servono altri Vigili Urbani secondo i Comitati Cittadini. Che fare ?

Popoli,21 maggio– A Popoli dopo il problema della vicenda del nuovo nome della cittadina emerge un nuovo caso tra l’altro di estrema attualità di questi tempi e in rapporto alle innumerevoli esigenze che una qualsiasi comunità puo’ richiedere. Si tratta della carenza di forze fra gli uomini della Polizia Municipale. A sollevare il caso ora sono i Comitati cittadini di “ Trasparenza e Legalità” e “Luci su Popoli”.

In una lettera aperta al sindaco Dino Santoro, Gianni Natale da anni sempre impegnato a sostenere una serie di battaglie Civili per Popoli e il territorio del Centro Abruzzo ( Sanità, coesione territoriale, trasporti,servizi sociali, cultura ecc.) ha scritto “ A Popoli mancano da anni i vigili urbani (Agenti di Polizia Municipale), la pianta organica ne prescriverebbe 6/7, invece ne abbiamo solo Uno.

Questa è una battaglia che portiamo avanti sin dal 2010 con volantini e denunce pubbliche, come “Comitato Trasparenza e Legalità”, e raccolto ora da “Luci su Popoli”.Allora Facebook non c’era e usavamo le mail.

La ns azione era incentrata sulla carenza di personale risultante anche da dati e studi della Regione Abruzzo, da cui emergeva ed emerge ancora, che gli agenti dovessero essere circa 7 (su una popolazione di 5500 abitanti) e oggi ne servirebbero 6 almeno (siamo 4713 abitanti). In conclusione ne mancano sempre 5/6.



E’ bene ricordare che l’allora Ass. L.P. Dino Santoro, oggi anche Sindaco, appena eletto nel 2011, da assessore, ci invitò in Comune e tra le altre cose ci parlò del problema dei vigili, sollevato da tempo, Promettendone la soluzione in 6/8 mesi, poi in una sua dichiarazione del 2012, scaduta già da una anno la sua promessa, parlando della sicurezza e i controlli dichiarò: «l’obiettivo dell’amministrazione è quello di migliorare la sicurezza del territorio e la regolazione del traffico, attraverso un’efficace forma di controllo e repressione delle condotte illecite“.

Ora, siamo nel 2023, i suoi impegni saranno sicuramente tanti, ma dopo 12 anni- scrive ancora Natale– sarebbe ora di vedere la soluzione di una situazione che definire incancrenita, è poco. Ma addirittura, restare ancora a 1 solo Vigile, ci sembra troppo”. La missiva di Natale in chiusura è soprattutto un auspicio“Siamo certi – sostiene- che il Sindaco Dino Santoro vorrà, e saprà dare – magari ricordando anche la promessa fatta 12 anni fa – una risposta soddisfacente ai cittadini, che sentono il bisogno, di questi tempi specialmente, di ordine, di maggiore sicurezza e rispetto delle regole. Distinti saluti, Sig. Sindaco Gianni Natale”