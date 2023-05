Sulmona: è’ morto  Nicola D’Alessandro

Sulmona, 15 maggio- Si è spento stamani presso l’Ospedale di Popoli dove era ricoverato all’età di 72 anni il prof. Nicola D’Alessandro ex Assessore comunale di Sulmona e sindacalista per la Cgil scuola Da tempo lottava contro una brutta malattia ma la speranza di amici e conoscenti è sempre stata quella che alla fine potesse farcela.In politica Nicola,uomo della sinistra, è sempre stato apprezzato da tutti per il suo stile di persona moderata, carico di passione,amante della sua città che voleva sempre piu’ bella e competitiva

La camera ardente è allestita nella Casa funeraria Caliendo-Celeste e i funerali si terranno domani ore 15,30 nella chiesa di Santissima Ausiliatrice a Sulmona.

Alla moglie Raffaella e a tutti i familiari le condoglianze della nostra redazione