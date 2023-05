Sulmona: trovato stamani  Claudio Luciani, l’artigiano scomparso martedì scorso

Sulmona, 15 maggio- – Questa mattina è stato trovato Claudio Luciani, l’artigiano scomparso martedì scorso dalla propria abitazione sulmonese. I carabinieri della compagnia di Sulmona lo hanno raggiunto all’interno di una palazzina abbandonata di via Angeletti.

Dall’attivazione del protocollo di ricerca, scattato la scorsa settimana dopo la denuncia di scomparsa raccolta dalla stazione carabinieri, le ricerche dell’uomo non sono mai state interrotte.

All’alba di oggi la svolta, il suo cellulare è stato agganciato dal sistema di controllo gestito dalla centrale operativa.

L’operatore del 112 è riuscito in pochi istanti a contattare l’uomo, localizzarlo con precisione e rassicurandolo dell’intervento. Di lì a poco le pattuglie del nucleo radiomobile e della stazione hanno raggiunto nella località individuata e trovato la persona frastornata ma in buone condizione generali, incapace, però, di muoversi in maniera autonoma per via di qualche trauma agli arti inferiori.

Immediato anche l’arrivo di una unità del 118 che ha prestato le prime cure al malcapitato, che è stato subito trasportato all’ospedale della città per più approfonditi controlli sullo stato di salute.