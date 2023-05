Attacco hacker Asl: Ginnetti (Uil Fpl) “ Gli stipendi saranno regolarmente pagati”

Sulmona,9 maggio – “Gli stipendi saranno pagati regolarmente, comprensivi di indennità accessorie”. Il segretario provinciale della Uil Fpl Antonio Ginnetti, il responsabile Sanità Uil Fpl Gianfranco Giorgi e il componente di segreteria Uil Fpl Claudio Incorvati rassicurano sull’erogazione degli stipendi dei dipendenti della Asl aquilana, che non sono quindi a rischio, nonostante il grave attacco hacker subito negli ultimi giorni dal sistema informatico dell’azienda sanitaria.

“Abbiamo avuto contatti con il management aziendale e ci è stato assicurato che gli stipendi sono in erogazione – affermano – Abbiamo inoltre avuto rassicurazioni anche sulle indennità. Ci è stato inoltre ribadito che il gruppo di pronto intervento di sicurezza informatica, a supporto dei tecnici dell’azienda, sta lavorando ininterrottamente con il coordinamento della direzione strategica”. Per quanto riguarda il servizio all’utenza, inoltre, la Uil Fpl precisa di essere in attesa di avere ulteriori dettagli: “Abbiamo ricevuto tante segnalazioni da parte degli utenti sulle problematiche relative ai servizi. Siamo per questo, e anche per la questione degli stipendi dei dipendenti, in costante contatto con la dirigenza aziendale. In questo momento per i servizi si stanno attuando delle procedure alternative per cercare di riportare la situazione alla normalità il prima possibile. La vicenda è molto delicata e, dal canto nostro, possiamo garantire che monitoreremo la situazione fino alla sua completa risoluzione”.