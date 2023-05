Sulmona: passa il Giro, scuole chiuse

Sulmona,9 maggio- Con ordinanza n.12 del 9 maggio 2023 il Sindaco della Città Gianfranco Di Piero, in considerazione della chiusura delle strade attraversate dal Giro d’Italia e della sospensione, dalle 12 alle 15, delle corse degli autobus del servizio Tua, ha disposto per il giorno 12 maggio la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del Comune di Sulmona e del servizio di asilo nido, in via L’Aquila, ad eccezione delle scuole dell’infanzia e del servizio nido di via della Repubblica.

Per le scuole che resteranno regolarmente aperte sarà garantito il servizio mensa.