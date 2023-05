Masterclass e concerto con Orchestra Kazaka per il Maestro Gaetano  Di Bacco 

Alla sua seconda Tournee in Kazakistan

Sulmona,9 maggio – Si conclude giovedì 11 maggio con il concerto per orchestra e sassofono eseguito dalla Qazaq Simphony Orchestra il progetto di collaborazione e scambio culturale che ha visto impegnato il sassofonista italiano Gaetano Di Bacco, docente al Conservatorio Musicale “L.D’Annunzio”di Pescara, con 30 giovani musicisti kazani della Università delle Arti impegnati per una Masterclass tenuta dallo stesso M° Di Bacco lo scorso marzo ad Astana, città capitale del Kazakhstan.

Il concerto di chiusura avrà luogo nella Kazakhstan Central Concert Hall della capitale giovedì 11 maggio alle ore 19.00 . L’Orchestra Sinfonica Nazionale del Kazakistan diretta dal M° Bakhytzhan Mussakhojayeva e con il sassofono solista del M° Gaetano Di Bacco eseguiranno musiche di Aleksandr K.Glazunov , Caude Debussy e Roberto Molinelli. In particolare il Concerto op. 109 per saxophone e orchestra d’archi di Glazunov, di Debussy Rhapsodie Mauresque pour saxophone et orchestre (rev. Gaetano Di Bacco), mentre di Molinelli verrà eseguita Four Pictures from New York per Sassofono e Orchestra Sinfonica.

Non è la prima volta che il sassofonista Gaetano Di Bacco viene invitato per concerti in Kazakistan dove è riconosciuto ed apprezzato. Nato in Abruzzo e diplomatosi al Conservatorio dell’Aquila, in 40 anni di attività conta più di 1.700 concerti e 150 tournée in Europa, Africa, Asia, Medio ed Estremo Oriente, Nord e Sud America.

Si è esibito in sedi prestigiose tra le quali: Mozarteum di Salisburgo,Teatro Teresa Carreño di Caracas, Palau de La Musica di Valencia (Spagna), Conservatoire NationalSuperieur de Musique de Paris, Konzerthaus di Berna, Museo di Arte Contemporanea di Barcellona, Kennedy Center di Washington, Cappella Paolina al Quirinale, Toronto Downtown Jazz Festival, Shangai Concert Hall, Kiev Opera Nazionale. Molte le collaborazioni con solisti e compositori di primo piano da C. Delangle, B. Canino, M. Damerini, P. Gallois, L. Castellani, J. V. Der Roost, Zagreb Saxophone Quartet, Michele Placido, Milva, E. Morricone, V. Fellegara, A. Gentile, F. Mannino, T. Procaccini, M. Di Bari, R.Molinelli, M. White, L. A. Smith.

Paolo Isotta, critico musicale de La Stampa ha scritto di lui: “… ha una tecnica strepitosa, in particolare sul sassofono soprano, e vi unisce una musicalità spontanea e profonda, che mette capo a un gusto eletto.”

Compositore e arrangiatore, dal 2016 è direttore artistico della Camerata Musicale Sulmonese, del Concorso Internazionale di Canto Maria Caniglia e dell’Ateneo Internazionale della Lirica di Sulmona.