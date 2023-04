Sulmona, 25 aprile– Nuovo appuntamento domani con l’Università Sulmonese della Libera Età per le iniziative programmate per l’Anno Accademico 2023. Infatti alle ore 17,00 è in programma una conferenza di Anna Colangelo sul tema «Annotazioni sull’arte nel sulmonese».

L’incontro si svolgerà presso Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ovidio Via Silvestro di Giacomo n° 22 – Sulmona