Giovedì tornerà a riunirsi il Consiglio regionale

Sulmona, 25 aprile- Il Consiglio regionale dell’Abruzzo tornerà a riunirsi giovedì prossimo 27 aprile, alle ore 15.00, per la presa d’atto dell’Assemblea sulla relazione conclusiva della Commissione d’inchiesta “Emergenza idrica in Abruzzo”.

Subito dopo i lavori proseguiranno con la discussione delle interpellanze: “Chiarimenti in merito al cantiere aperto per lavori nelle palazzine Ater del quartiere Villaggio Celdit di Chieti Scalo; “Attività di interruzione volontaria di gravidanza presso i consultori in Regione Abruzzo”; “Aggiornamenti sullo stato di attivazione del servizio di lungodegenza del Presidio Ospedaliero ‘Val Vibrata’ di Sant’Omero”; “Chiusura del Centro Servizi Culturali/Biblioteca Regionale di Corso Martiri Pennesi a Penne e dotazione di personale nei Servizi bibliotecari regionali”; “Regolamento Regionale Polizia Locale Attuazione lacunosa ed incompleta”; “Consiglio di amministrazione della Fi.R.A. S.p.A.. Violazione dell’art. 7, lett d) del D.lgs. 8.4.2013, n. 39, e raddoppio dei Costi dell’organo amministrativo”.

L’Assemblea esaminerà il progetto di legge “Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013)” e si esprimerà sui provvedimenti amministrativi dedicati al rendiconto finanziario del Consiglio regionale per l’anno 2022 e al bilancio di previsione 2023/2025 con variazioni alle leggi regionali 6/2023, 7/2023, 8/2023. Infine, l’ordine del giorno prevede la designazione dei componenti della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.