 Una giornata particolare per  bambini di Bugnara

Inaugurato oggi il nuovo parco giochi

Bugnara,21 aprile- Davvero una giornata particolare quella vissuta stamani dai bambini delle scuole elementari di Bugnara,dai loro genitori,da quanti sono accorsi per assistere alla cerimonia del nuovo parco cittadino, molto ben organizzato e attrezzato, che sicuramente per la piccola comunità locale puo’ rappresentare un vero fiore all’occhiello.

La bella giornata di sole ha fatto il resto anche se non bisogna dimenticare che questa occasione ha aperto una serie di riflessioni ma anche di stimoli a fare ancora di piu’ e meglio per questa generazione perché l’ambiente è sano e gli spazi sicuri.

Il nuovo parco è stato intitolato agli “ Angeli di Bugnara” ovvero a tutti quei giovani, e non solo, che sono scomparsi prematuramente negli ultimi tempi e questa iniziativa vuole essere prima di ogni cosa uno sforzo per continuare ad immaginare queste persone, quei giovani, quegli amici “ ancora in mezzo alla propria gente, magari passeggiando dentro la nuova struttura”.

Pasquale Ventresca, Presidente dell’Associazione “ Promozione Turismo montano” che a Bugnara svolge da qualche tempo un proficuo lavoro si è battuto molto per questo obiettivo che poi è stato condiviso da tutti

Grazie alla sensibilità e proficua collaborazione con l’ Amministrazione comunale i Carabinieri del Reparto di Biodiversità di Castel di Sangro, nell’ambito del progetto nazionale del Ministero della Transizione Ecologica e dei Carabinieri “ Un albero per il futuro”,hanno donato al Comune di Bugnara venti piantine autoctone messe a dimora dagli alunni delle scuole elementari “ Vittorio Clemente”.

Ma c’è di piu’. Nel corso della cerimonia i Carabinieri hanno fatto dono anche “ dell’albero della legalità”che sarà conservato in luogo simbolo della scuola elementare del paese una moderna struttura antisismica inaugurata due anni fa.

Cosa significa “ albero della legalità” ha chiesto un bambino alla sua maestra ? L’insegnante è rimasta spiazzata mentre un militare ha fatto riferimento a quando sosteneva in altra occasione mesi addietro il Ten. Col. Monica Sciarra del Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro ” Siamo particolarmente legati all’albero di Falcone– diceva l’Ufficiale- non solo per l’elevato valore simbolico afferente alla legalità,ma perché lo stesso porta con sé un messaggio di coraggio,di forza d’animo con i quali il giudice Falcone si è battuto per un mondo migliore.Tutti noi- ha concluso il Ten Col Monica Sciarra- possiamo prendere spunto da questo messaggio per affrontare la quotidianità, ricordandoci che il cambiamento passa attraverso la nostra volontà di credere nei sogni,negli ideali,nell’amicizia e nell’amore”

Soddisfatto, a conclusione, il Vice Sindaco Domenico Taglieri. “ Siamo onorati di aver potuto portare a conclusione questo lavoro per dotare i bambini di Bugnara di una struttura semplice ma di grande utilità sociale in mezzo al verde e con la disponibilità di un parco. Anche per questa opportunità intendo rinnovare il ringraziamento personale e dell’intera Comunità di Bugnara ai Carabinieri del Reparto della Biodiversità di Castel di Sangro e a quanti si sono impegnati per portare avanti l’iniziativa”

foto. di Sara Di Censo