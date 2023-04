La programmazione, questo metodo sconosciuto in Regione

Il prof Aldo Ronci studioso attento e competente porta alla luce un nuovo caso sulla maniera disinvolta di gestire risorse pubbliche che invita la politica alla riflessione

Sulmona,22 aprile– Di nuovo un tipico modesto finanziamento a pioggia Ne potranno beneficiare:

Lo rivela oggi il prof. Aldo Ronci spiegando come la la Regione Abruzzo ha destinato 5 milioni di euro a sostegno della liquidità e del capitale circolante delle Micro, Piccole e Medie imprese abruzzesi, attraverso la concessione di un prestito diretto a tasso zero per importi che variano da 10mila a 15mila euro.

“Con il ‘Piccolo Prestito’ – afferma l’Assessore regionale allo Sviluppo economico, Daniele D’Amario – andiamo ad attutire gli effetti dell’attuale congiuntura economica che attanaglia il nostro comparto produttivo a causa della crisi pandemica e del successivo conflitto bellico in Ucraina.”

Prof. Aldo Ronci

La misura è destinata per 2.5000.000 euro a dare un aiuto immediato e diretto alle imprese del settore turistico-alberghiero e per 2.500.000 euro alle altre imprese senza fare distinzioni tra settori di attività.

Si dà pero il caso che, essendo le imprese attive del settore turistico-alberghiero 10.109 e le imprese attive degli altri settori 116.539, ne potranno beneficiare:

· 2 imprese su 100 del settore turistico-alberghiero;

· 2 aziende su 1.000 degli altri settori.

Sembrerebbe,conclude Ronci, proprio un tipico modesto finanziamento a pioggia.