Presentato il libro ” la storia nell’ombra” di Brunella Campea

Sulmona, 14 aprile-Presentato ieri pomeriggio a Sulmona, nella sala dell’archivio di stato, il libro di Brunella Campea dal titolo La storia nell’ombra, un viaggio storico emozionante, per non dimenticare l’emigrazione, la quale vedrà molti giovani partire dalla loro terra natia per andare in cerca di fortuna altrove, che poi hanno ottenuto. Presenti l’autrice, il professor Fabio Valerio Maiorano storico e araldista, Beatrice Ricottilli funzionario dell’archivio di stato oggi in pensione, Rosa Giammarco, cittadini per un incontro non soltanto di presentazione del volume, ma anche per un dibattito e confronto sul tema dell’emigrazione, ad iniziare dal fenomeno delle vedove bianche, le mogli dimenticate dai mariti partiti a causa dell’emigrazione. Moltissimi saranno anche in Abruzzo le persone che saranno costrette ad emigrare a causa della mancanza di lavoro, fenomeno che, dopo anni di interruzione, purtroppo è tornato drammaticamente ad essere protagonista. Al termine della presentazione del libro ha avuto luogo un interessante dibattito fra gli intervenuti; molti gli episodi narrati e contenuti nel volume

Andrea Pantaleo