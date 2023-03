Sulmona: domani al Liceo “Fermi” appuntamento con “Incontro con l’autore:Sandro Bonvissuto”

Sulmona,30 marzo – Domani, Venerdì 31 Marzo, presso l’aula Magna del Liceo Scientifico “Fermi” di Sulmona, si svolgerà un incontro tra gli studenti delle classi prime e l’autore del libro “La gioia fa parecchio rumore”, Sandro Bonvissuto, in collaborazione con il Punto Einaudi dell’Aquila.

L’evento è inserito all’interno di un più ampio progetto di educazione alla lettura, coordinato dal prof. Antonio DI Fonso, che prevede l’analisi di un testo significativo e culmina nell’incontro con l’autore dello stesso, per favorire i processi di apprendimento e di comprensione, ma soprattutto per riflettere su tematiche di importante valore formativo. In questo caso l’amore: l’amore come passione, come “fede” , come interesse motivante, perché “la vita non inizia quando uno nasce, la vita inizia nel momento in cui si comincia ad amare”.

Amore per il calcio, per una maglietta, per una bandiera, per un idolo (il numero 5 della Roma), per una squadra, amore che ci fa vivere momenti di euforia, di gioia, di vitalità, ma soprattutto di condivisione e di aggregazione sociale, oltre le diversità e le singole identità, trasformando il nostro piccolo io in un grande e più forte “noi artri”.

L’incontro è aperto al pubblico.