Criminalità in Valle Peligna, Fina scrive al Prefetto

Sulmona, 30 marzo– Resto a disposizione anche per la promozione di un incontro sul posto che risponda, ad un tempo, alla doppia esigenza di dare al territorio il senso della presenza dello Stato nonché di raccogliere dalle comunità locali indicazioni e urgenze”: lo scrive il senatore del Partito Democratico Michele Fina al Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco.



La missiva prende le mosse dagli “eventi criminosi che ormai da mesi stanno colpendo il territorio provinciale e in particolare specifiche aree della Valle Peligna con ripetuti furti e rapine, per lo più all’indirizzo di abitazioni private. Il clima di allarme sociale è sempre più forte e raccolgo nel territorio, da cittadini e amministratori locali, profonda preoccupazione e inquietudine. Tale grave situazione è già certamente all’attenzione del Suo scrupolo professionale e del Suo alto ufficio, tuttavia, nell’esercizio del mio mandato istituzionale, ritengo un dovere informare la S.V. anche al fine di trovare insieme, laddove ritenga utile, motivi di collaborazione e conseguente sensibilizzazione delle ulteriori Autorità preposte”.