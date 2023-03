Il rapporto umano fra bambini e anziani, due mondi che hanno bisogno di essere ascoltati

Il “Dubbio” ha aperto ufficialmente la rassegna culturale “ La primavera dei libri”

Bugnara

Bugnara,28 marzo– Sabato scorso,25 Marzo 2023, è stato presentato nella sala Congressi di Bugnara l’ultimo libro del Dott. Enea di Ianni “Il Dubbio”. L’evento è stato preparato e curato dal Centro Studi e Ricerche “ Nino Ruscitti” con la collaborazione dell’amministrazione comunale. Questo evento culturale ha aperto ufficialmente la manifestazione denominata “La primavera dei libri” che si svolgerà a Bugnara con la presentazione di altri libri nel periodo primaverile. Hanno preso parte alla presentazione l’autore il prof. Enea di Ianni, oltre al Dott. Simone Lupi in rappresentanza della Casa editrice LupiEditore, alla pedagogista Gina Romagnoli e al docente Daniele Rossi, è intervenuto il vicesindaco Domenico Taglieri ed ha moderato l’incontro il Presidente del Centro Studi Matteo Servilio.

Nel mio intervento ho cercato di entrare nei contenuti del testo e nella struttura originale delle varie sezioni tematiche descritte dall’autore. E’ decisamente un saggio, ma un saggio atipico perchè formato da piccoli racconti e brani che possono essere letti separatamente. Il lettore può scegliere di leggere la tematica desiderata o può scegliere di leggere solo alcuni brani, questa è l’originalità del testo. Anche se l’autore in alcuni racconti parte da esperienze personali e familiari, possiamo dire che il testo non è né un diario né un libro autobiografico, poiché le sue riflessioni e le sue esperienze appartengono ad ognuno di noi.

Simone Lupi ( al centro) durante il suo intervento

Il filo conduttore di tutta l’opera è certamente il dubbio, che è l’anima del nostro vivere, la causa dei nostri errori e il fondamento della verità. Leggendo tutti i brani si può notare che c’è un altro sottile filo conduttore ed è quello di un viaggio attraverso la vita dei nostri giorni, con gli insegnamenti del passato e le sue storie, attraverso il dubbio, rappresentano autorevoli messaggi emozionali che Enea ci propone con ironia e con un linguaggio semplice ma carico di contenuti.

L’immagine è quella di un dialogo con l’autore che ci offre le sue riflessioni, i suoi pensieri su tanti aspetti della vita sociale, familiare, lavorativa. Il dubbio fa parte della nostra vita, sempre, in ogni momento e serve a prendere decisioni, a fare delle scelte e a non farci cadere nell’errore.

E’ un dubbio positivo come quello di grandi filosofi come Socrate e Cartesio che gli davano importanza poiché rappresentava l’inizio della conoscenza. Nel testo vengono elaborati tanti temi, alcuni attuali come l’ambiente e la scuola di oggi e altri, come l’emigrazione, che fanno parte della nostra storia passata e attuale.

Il messaggio è quello di far riemergere l’autenticità dei rapporti umani, come una volta, con la gioia e la serenità di stare vicini ai bambini e agli anziani, due mondi che hanno bisogno di essere ascoltati.

Autenticità e messaggi importanti sono gli aspetti di un libro piacevole da leggere sempre perché ci parla dei nostri sentimenti e delle nostre emozioni .

Simone Lupi