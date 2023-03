C’è sempre un tempo e uno spazio dove è possibile misurare la qualità della buona politica ed esprimere giudizi precisi sui risultati conseguiti da porre al servizio della propria comunità. Nelle ultime ore è stato ufficializzato l’ultimo report del prof. Aldo Ronci sul mercato del lavoro in Abruzzo che mostra tra il IV trimestre 2021 e il IV trimestre 2022 una fotografia allarmante con 10.000 occupati in meno che posizionano l’Abruzzo all’ultimo posto della graduatoria nazionale.E così quelli che si sono alimentati in questi ultimi anni di sola propaganda e tante chiacchiere inutili senza rendersi conto di quello che stava accadendo in questa regione non hanno reso un buon servizio agli abruzzesi.

Sulmona, 28 marzo-Tra il IV trimestre 2021 e il IV trimestre 2022, gli occupati subiscono una flessione di 10 mila unità . In valore percentuale il decremento stato del 2%, in controtendenza con il dato nazionale che ha registrato un incremento dell’1,5%.

Tale flessione posiziona l’Abruzzo all’ultimo posto della graduatoria nazionale ed il peggior risultato degli ultimi 5 anni.

Anche la disoccupazione registra dati poco soddisfacenti con un decremento di 1.000 disoccupati pari al 3,3% con un’intensit pari ad 1/3 di quella nazionale che ha segnato un decremento del 12,1%. Tale decremento posiziona l’Abruzzo al 13 posto della graduatoria nazionale.

A tale allarmante dato del mercato del lavoro nel 2022, si affianca, nello stesso periodo: una dinamica delle imprese che vede l’Abruzzo registrare un incremento percentuale di appena lo 0,36% che pari alla met rispetto a quello nazionale dello 0,79% e posiziona l’Abruzzo al penultimo posto della graduatoria nazionale un andamento dell’export che annota un incremento del 2,1%.

Tale difficoltà , come gi detto altre volte, da imputare soprattutto al fatto che il sistema produttivo abruzzese composto per la gran parte da micro imprese che comunque rappresentano il 96% del totale delle imprese e impiegano il 56% degli occupati. Esse hanno problemi di carattere strutturale e una scarsa propensione all’innovazione e pertanto c’è l’esigenza di escogitare iniziative e reperire risorse capaci di promuovere il miglioramento della competitività .

Tale incremento pari ad 1/10 di quello nazionale che stato del 20,0%, e posiziona l’Abruzzo al terzultimo posto della graduatoria nazionale. La fotografia del sistema economico abruzzese conferma che esso si trova in una situazione di oggettiva difficoltà.