Il Consigliere Zavarella “ Stia sereno, il Segretario generale è sempre in Ufficio”

Secca smentita da Palazzo San Francesco ad alcune dichiarazioni espresse di recente dall’exAssessore comunale-

Sulmona, Palazzo San Francesco

Sulmona, 10 marzo– Il segretario generale del Comune di Sulmona, dottoressa Giovanna Di Cristofano, è costantemente e assiduamente presente nel proprio ufficio, a palazzo San Francesco. Risultano quindi assolutamente infondate le osservazioni e preoccupazioni al riguardo espresse di recente dal Consigliere comunale Salvatore Zavarella, come riportato da alcuni organi d’informazione.

La dottoressa Di Cristofano infatti non fa mai mancare, ogni giorno, il suo prezioso apporto professionale, come del resto può confermare, senza tema di smentita, chiunque frequenti gli uffici comunali. Tali affermazioni dimostrano la scarsa attenzione prestata dal Consigliere Zavarella ai lavori che si svolgono nel Comune, considerata la grande quantità di documenti prodotti e visionati dal segretario generale. Ci sorprendono inoltre le preoccupazioni oggi espresse dal Consigliere comunale e taciute quando era Assessore e aveva un segretario generale presente a palazzo S.Francesco per tre giorni a settimana.