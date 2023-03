Selezione per romanzi inediti (L) unatantum, proclamati i vincitori prima edizione

Carlo Ostallo (San Mauro Torinese) si aggiudica il primo premio

Sulmona,10 marzo– “Assenze” di Carlo Ostallo (San Mauro Torinese) si aggiudica il primo premio alla prima edizione della Selezione “(L)unatantum” per romanzi inediti, organizzata dall’agenzia Scribo di Lanciano; secondo classificato Mauro Ursino di Bologna con “La maschera e la notte”; terzo Paolo Michelini di Trento con l’inedito “Quattro stagioni e oltre”.

Il primo classificato vince l’editing professionale del romanzo, curato dall’agenzia Scribo; inoltre, il testo sarà oggetto di studio e di esame da parte degli iscritti al laboratorio sull’editing, organizzato da Scribo, e l’autore sarà invitato in uno degli appuntamenti a un incontro-confronto con i corsisti. Infine, dopo la revisione, il romanzo sarà proposto ad alcune case editrici per un’eventuale pubblicazione. Scribo redigerà anche la prefazione (o, a scelta dell’autore, la postfazione, la bandella o la quarta di copertina) dell’opera.

Il secondo e il terzo classificato vincono un editing professionale “leggero” del romanzo, consistente in una scheda esplicativa critica che li aiuti a migliorare il testo e nella correzione di bozze dell’opera; un omaggio e un buono sconto sui servizi di Scribo. Anche questi due romanzi potranno essere oggetto di studio per i corsisti del laboratorio di editing.

CHI SONO I VINCITORI:

Carlo Ostallo è nato a Torino nel 1952. Ha esercitato la professione medica odontoiatrica fino al 2013, quando si è ritirato e trasferito in Spagna. Ha scritto una antologia di racconti e due romanzi, tutti assolutamente inediti.

Mauro Ursino è professore ordinario di “Bioingegneria Elettronica e Informatica” presso l’Università di Bologna. Ha pubblicato circa 300 articoli scientifici, di cui oltre 190 su importanti riviste internazionali. Coltiva da diversi anni la passione per la letteratura. Con alcuni racconti e romanzi inediti ha conseguito prestigiosi riconoscimenti in diversi concorsi letterari nazionali. Ha pubblicato la raccolta di racconti dal titolo “La casa con il pozzo” (edizioni Neuma 2011), il romanzo “L’anima del mare” (Laura Capone Editore 2021), la raccolta di racconti “Le forme della notte” (Genesi 2021).

Paolo Michelini è nato a Riva del Garda nel 1963 e vive a Trento. Fin dalla prima giovinezza instaura un’intensa relazione con la natura. La passione per l’esplorazione lo spinge a viaggiare in terre lontane, apprezzando sempre più il piacere della conoscenza e dell’introspezione. Laureato in economia politica, è da vent’anni dipendente della Provincia autonoma di Trento, dove si occupa della ricollocazione dei lavoratori anziani in lavori socialmente utili. In tale contesto sviluppa una crescente sensibilità verso i bisogni delle persone più fragili. Nel 2020, quasi per gioco, inizia a trascrivere in parole le emozioni del suo vissuto, mescolando realtà e finzione.

La Selezione, ideata e organizzata dall’agenzia di servizi editoriali, scrittura e ufficio stampa Scribo di Lanciano, ha visto la partecipazione di opere inedite appartenenti a ogni genere, provenienti da ogni parte d’Italia. La Selezione non prevede una cerimonia di premiazione, ma sulla pagina facebook e sul sito di Scribo sarà possibile conoscere i vincitori e stralci dei loro testi attraverso dei brevi contributi video o dei commenti scritti realizzati dagli stessi autori premiati.

“La cura formale e strutturale di un testo è fondamentale, è il primo passo per un approccio serio e corretto nei riguardi del lettore e di un eventuale editore, per essere compresi e per veicolare la propria scrittura” affermano Giuseppina e Nicoletta Fazio di Scribo. “In tanti ci chiedevano di leggere il proprio manoscritto e di avere una scheda di valutazione: da qui l’idea di (L)unatantum, uno strumento che permette, con un costo democratico, di essere letti da professionisti, ricevere, se si vuole, un parere sul proprio romanzo inedito e vincere addirittura un editing professionale. Il bando per partecipare alla seconda edizione della Selezione è già aperto e scadrà il prossimo 29 aprile.”