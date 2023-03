Concerto della pianista Castiglione a Corfinio, un successo

Corfinio,10 marzo-Sono tanti i modi per celebrare l’8 marzo. Quello proposto dalla pianista pescarese Maria Gabriella Castiglione a Corfinio è sicuramente originale, sublime e ricco di contenuti.

Sant’Agostino diceva che “chi prega, prega una volta, chi canta prega due volte”. La pianista Castiglione Maria Gabriella, pescarese, ha aggiunto che “chi suona, prega tre volte”.

In effetti il concerto proposto dall’artista della città dannunziana ha emozionato il pubblico, nel suggestivo scenario della Cattedrale San Pelino, a Corfinio, “Ove Italia nacque”, così come si legge entrando nel famoso centro abruzzese, in provincia dell’Aquila e nella locandina riferita all’evento. Un concerto reso possibile grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale di Corfino e della parrocchia.

La Castiglione ha ripercorso nella serata, un programma musicale al piano a coda, con un volo pindarico, nel tempo e nello spazio internazionale, con famosi autori classici, moderni, contemporanei e colonne sonore da film, riuscendo a trovare il filo conduttore sull’attenzione nella donna: Bach, Einaudi, Yiruma, Hisaishi. Chopin, Piazzolla, Tiersen, Nyman, Sakamoto, Rachmaninov. Ha dato così un profondo contenuto nel commemorare l’otto marzo, a volte troppo banalizzato più come evento estetico che etico.

L’artista ha ricordato come nei secoli scorsi alla donna sia stato impedito di esprimersi e ricoprire ruoli professionali ed artistici. In tal senso ha ricordato come la zia di Mozart ha dovuto trasferire il suo talento nel giovane virtuoso Mozart, non potendo lei, donna, esprimerlo in prima persona. Così pure come la madre del mitico artista argentino Piazzolla. Il pubblico ha partecipato, coinvolto emotivamente, come per magia in un’atmosfera musicale suggestiva, così come era proprio nell’obiettivo della Castiglione, considerata dalla stampa come pianista estrosa, eclettica, innovatrice, indipendente, fuori ogni schema, anticonvenzionale, anarchica.

Molto ricco il suo palmares. Ha iniziato a studiare musica già a cinque anni e si è laureata in pianoforte al Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara. Ha realizzato numerosi CD ed in campo nazionale ed internazionale ha all’attivo novecento concerti con artisti di fama mondiale. Pluripremiata per il suo talento, si divide fra docenze ad allievi, aspiranti artisti, sia per superare gli esami di accesso al Conservatorio che per poter affrontare i concerti.

Giovanni Pizzocchia