Il GSSI aderisce alla campagna ” M’illumino di meno”

L’Aquila, 13 febbraio -Anche il Gssi – Gran Sasso Science Institute, insieme alla Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile(Rus), aderisce a “M’illumino di meno”, la campagna nazionale promossa dalla trasmissione “Caterpillar” di Rai Radio 2 in programma giovedì 16 febbraio. Arrivata alla diciannovesima edizione, “M’illumino di meno” promuove il risparmio delle risorse, in primis quelle energetiche, e una maggior consapevolezza dei consumi. L’iniziativa è stata adottata formalmente dal parlamento italiano con la conversione del decreto legge n.17 del 2022, che ha istituito ufficialmente la “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili”. Il Gssi, in occasione della ricorrenza del 16 febbraio, ha redatto i green-tips, dodici consigli e suggerimenti che saranno diffusi attraverso i canali istituzionali a tutta la comunità dell’Istituto con l’obiettivo di incoraggiare uno stile di vita più eco-friendly. Inoltre, come da tradizione per “M’illumino di meno”, nelle ore notturne tra il 16 e il 17 febbraio le luci dell’edificio di viale Crispi, generalmente aperto alla comunità scientifica h24, resteranno spente come gesto simbolico