Incontro Prefetto dell’Aquila, Sindaco Di Nino: piena disponibilità per il territorio 

Antonella Di Nino, sindaco di Pratola Peligna

Pratola Peligna, 13 febbraio “Nell’incontro con il Prefetto della Provincia dell’Aquila, dottoressa Cinzia Teresa Torraco, quest’ultima mi ha confermato che il Comitato di Sicurezza ha disposto il rafforzamento dei dispositivi di vigilanza ad opera dei carabinieri su tutto il territorio comunale. Nel contempo, ho chiesto al Prefetto di poter avere notizie celeri in merito ai fondi sulla videosorveglianza, che ci consentirebbero di continuare a dotare il nostro paese di nuove telecamere in altri punti nevralgici, e riuscire così ad avere un deterrente in più per contrastare i malviventi e per fornire uno strumento utile alle forze dell’ordine. Il Prefetto, mostrando piena sensibilità, ha assicurato l’impegno a stretto giro per venire incontro alla mia richiesta”.

È quanto dichiara in una nota il Sindaco di Pratola Peligna Antonella Di Nino.