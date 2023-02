Corfinio: “BRUCO BLU”, una favola contro ogni violenza.

Corfinio,14 febbraio– A Corfinio, presso la sala convegni del Museo Civico Archeologico “Antonio De Nino” è stato presentato il libro “BRUCO BLU” di Tiziana Di Ruscio.

Una favola che spiega ai bambini, ma anche agli adulti, nei modi più opportuni, l’inutilità e la dannosità di ogni forma di violenza.

L’evento, promosso dalla PRO LOCO di Corfinio, in collaborazione con il Comune di Corfinio, moderato dalla Dottoressa Anna Di Donatantonio, è stato di grande interesse per i partecipanti.

Toccante la lettura di un brano, tratto dal volume “La violenza non è il mio destino” scritto da Tiziana Di Ruscio, e commovente è stata la testimonianza diretta dell’autrice, vittima di violenza e sopravvissuta al femminicidio. Un racconto sincero, a tratti crudo per il dolore provato, ma prezioso e necessario per correggere una sub-cultura che ancora produce troppe vittime innocenti.