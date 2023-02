 Sulmona:Il 10 febbraio lo spettacolo teatrale “Guerra Signora della terra”

Giornata del Ricordo al Polo Liceale “ Ovidio”

Sulmona,7 febbraio Continua l’impegno dell’Istituto d’Istruzione Secondaria “Ovidio” sul fronte della memoria. Il 10 febbraio, alle 10:30, al cinema Pacifico, le classi del biennio assisteranno allo spettacolo teatrale “Guerra Signora della terra” scritto e diretto da Angela De Magistris. Si tratta di un’iniziativa nata dalla collaborazione fra la compagnia teatrale Sursum Corda, operante nell’associazione culturale “Luce del Mondo” e il dipartimento di storia dell’Istituto “Ovidio” coordinato dalla professoressa Gelanda Martorella. Lo spettacolo si terrà in un giorno particolare: il 10 febbraio è infatti la Giornata del ricordo che il Governo italiano ha istituito “in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata”. In questa occasione la scuola intende porre fortemente l’attenzione sul dramma della guerra in tutti i suoi devastanti aspetti e avviare un momento di profonda riflessione con gli studenti.

«L’iniziativa si pone a conclusione di un percorso iniziato in occasione del “Giorno della memoria” per commemorare le vittime dell’Olocausto», spiega il dirigente scolastico, Caterina Fantauzzi. «Si tratta in realtà di una conclusione solo di un ciclo di iniziative, perché l’impegno che il nostro Istituto dedica al tema della memoria è un impegno quotidiano che docenti e studenti condividono e costruiscono insieme, passo dopo passo, durante tutto l’anno scolastico. Mai come in questo momento in cui la guerra è tornata prepotentemente a farsi sentire sulle nostre vite è fondamentale portare avanti una riflessione sul dramma e sulle sofferenze che ogni conflitto porta con sé. Non è un caso che per questo spettacolo sia stata scelto 10 febbraio, giornata in ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, sulla quale, negli anni scorsi, i nostri studenti hanno avuto modo di parlare anche con Marino Micich, direttore del “Museo Archivio Storico di Fiume” ospite del nostro Istituto».

“Guerra Signora della terra” mette in scena momenti di vita vissuta, la cui memoria ha lasciato il segno nella storia dell’ultimo secolo. Al termine della rappresentazione gli studenti si confronteranno in un dibattito coordinato da Lucia Colalancia, psicoterapeuta, mediatrice familiare/referente del Servizio della Diocesi di Sulmona-Valva per la tutela dei minori, e Francesca Imbastaro, dottoressa in Scienze Filosofiche, HR Specialist, Consulente Familiare e della coppia presso il centro di ascolto diocesano “Il Sicomoro”.

Sulmona, 7 febbraio 2023