Sulmona, il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Tirabassi verso al riconferma

Avv. Luca Tirabassi

Sulmona,31 gennaio– Massiccia partecipazione, 222 votanti su un totale di 260 aventi diritto al voto, tra ieri e oggi al seggio per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del Foro di Sulmona che resterà in carica per i prossimi quattro anni. A conclusione delle operazioni i risultati sono stati

Luca Tirabassi,Presidente uscente, con 191 preferenze. Subito dopo Antonietta Pace (181), Giuseppe Giammarco (150), Maurizia Lina Sciuba (144), Alessandro Rotolo (111), Gaetano Biasella (105), Fabio Liberatore (88), Maria Romilda Ratiglia( 87), Enrico Tedeschi (82).

Nei prossimi giorni i neo eletti consiglieri si riuniranno per definire gli aspetti organizzativi interni. Per Luca Tirabassi si va verso la riconferma a Presidente