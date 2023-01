Sulmona: domani incontro Comune Cogesa per risolvere le attuali criticità organizzative

Sulmona, 31 gennaio– Si terrà domani un incontro col Comune di Sulmona per stabilire le frequenze dei ritiri della raccolta differenziata porta a porta, la pubblicazione del calendario aggiornato e per risolvere la situazione legata ai carrellati condominiali.

Da parte di Cogesa e Comune di Sulmona c’è tutta la volontà a risolvere le attuali criticità nel modo migliore e più celere possibile.

L’azienda si scusa per i disagi causati, annunciando che sono in corso di attuazione delle iniziative per andare incontro alle esigenze degli utenti.

Si chiede la collaborazione delle persone per un corretto conferimento dei rifiuti della raccolta differenziata, con il rispetto anche per le utenze condominiali dei giorni di esposizione secondo l’EcoCalendario, evitando di lasciare i carrellati pieni con buste anche all’esterno, senza rispettare i ritiri prestabiliti.

In più, si ricorda che il ritiro quotidiano del secco, riservato a chi utilizza quotidianamente pannolini, pannoloni, traverse, dispositivi medici e prodotti usa e getta per gli animali domestici, non può contenere altre tipologie di rifiuti, che non potranno essere ritirate.

È necessaria una più stretta collaborazione degli utenti per continuare a svolgere un servizio efficiente e per migliorare la raccolta differenziata, che ad oggi è di circa il 70 per cento.