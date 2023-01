A Sulmona un open day del CSV Abruzzo sul Servizio Civile Universale

Sulmona,25 gennaio– Siamo sempre più prossimi alla deadline del 10 febbraio 2023, data ultima entro cui è possibile presentare la candidatura per uno dei tanti progetti di Servizio Civile Universale.

Il Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo prosegue la sua attività di promozione sui territori con un open day previsto per mercoledì 1° febbraio dalle ore 10 alle ore 17 presso la propria sede di Sulmona in Via Antonio Gramsci, 11.

Tante infatti le diverse opportunità a disposizione di ragazze e ragazze dai 18 ai 28 anni che intendono impiegare un anno della propria vita in un progetto per le comunità della Valle Peligna o dell’Alto Sangro. Tra gli oltre 700 posti disponibili all’interno dei vari programmi, figurano infatti 2 posti presso la sede di Sulmona del CSV Abruzzo, 14 presso le diverse sedi della Cooperativa Sociale Horizon Service tra Sulmona, Castel di Sangro e Cansano, 2 presso la Pro Loco La Torre di Castel di Ieri, 4 presso l’ANFFAS di Sulmona, 4 presso l’ANFFAS di Castel di Sangro, 4 presso la Croce Verde Pratola Soccorso, 2 presso il Dopolavoro Ferroviario di Sulmona, 2 presso l’associazione Volontari Barrea, 2 presso l’Arciconfraternita SS. Trinità di Pratola Peligna.

Diversi anche i progetti attivati all’interno delle amministrazioni comunali, con 8 posti presso le sedi del Comune di Sulmona, 2 a Castelvecchio Subequo, 3 a Goriano Sicoli, 2 a Molina Aterno, 1 a Rivisondoli, 2 a Roccacasale, 4 a Gagliano Aterno, 3 a Raiano e 4 a Pratola Peligna.

L’open day sarà l’occasione per approfondire le attività previste all’interno dei diversi progetti. Nel corso della giornata gli operatori di Servizio Civile Universale attualmente in servizio saranno a disposizione per rispondere a tutte le curiosità degli interessati e per fornire il necessario supporto per la compilazione e l’invio della domanda.