“Capitale della Cultura 2025”, Sulmona esclusa

Sulmona,25 gennaio– Apprendiamo, non senza amarezza, che la candidatura di Sulmona non è stata ammessa tra le dieci finaliste del bando “Capitale Italiana della Cultura 2025”.Nella certezza di avere operato al meglio e nella piena convinzione delle legittime prerogative della nostra Città, attediamo di conoscere, per le opportune e conseguenti valutazioni, le motivazioni che hanno indotto la giuria ad escludere il dossier presentato da Sulmona.

Con l’occasione, formuliamo i migliori auguri alle città selezionate, con particolare riferimento a Pescina. Lo ha annunciato il sindaco della città Gianfranco Di Piero ed il Comitato Tecnico-Scientifico

_____________________________________________

Certo una brutta notizia che frena sogni e speranze della nostra città che attorno al progetto cultura ha deciso di investire molto e bene. Non ci interessa chi è entrato nella rosa delle dieci finaliste e quali sono quelle che corrono per arrivare al traguardo. Ora occorre riflettere sulle ragioni dell’esclusione e e sulla qualità della proposta avanzata da Sulmona e poi iniziare ad organizzarsi al meglio per il 2027. Piangersi addosso e fare dell’inutile vittimismo non aiuta a riprovarsi la prossima volta