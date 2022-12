Bugnara, fissata per venerdì l’autopsia per il sindaco Lo Stracco

Giuseppe Lo Stracco sindaco di Bugnara

Bugnara, 14 dicembre- Salvo ulteriori e imprevedibili nuovi rinvii l’autopsia sul corpo di Giuseppe Lo Stracco sindaco di Bugnara deceduto lo scorso 3 dicembre presso l’Ospedale San Raffaele di Milano dovrebbe tenersi venerdì prossimo 16 dicembre-

La notizia è rimbalzata nelle ultime ore in paese tanto che in molti scommettono sulla celebrazione dei funerali che dovrebbero tenersi proprio nel pomeriggio di domenica prossima a Torre de’Nolfi dove Lo Stracco risiedeva con la moglie ed il figlio mentre al suo rientro da Milano la salma sarà accolta nella Camera ardente che sarà allestita nell’Aula del Consiglio comunale proprio a Bugnara

C’è attesa anche sulle risultanze alle quali potrà arrivare l’anatomopatolgo incaricato di eseguire tutti gli esami ed accertare se a determinare la morte del sindaco,63 anni, possano aver concorso responsabilità di terze persone oppure se il tutto debba ricercarsi nell’aggravarsi di un’infezione scatenata da un batterio killer contratto durante o dopo l’intervento chirurgico effettuato circa tre mesi addietro

A Bugnara la scomparsa di Giuseppe Lo Stracco ha lasciato enorme sconforto. Un amministratore apprezzato per la sua tenacia ma anche per il suo modo di operare,la sua disponibilità,la sua voglia costante di contribuire a far crescere il paese.