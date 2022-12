Berlusconi, mi domando se Renzi abbia scelto campo sbagliato 

“Chi l’avversario che ho stimato di piu’? Difficile rispondere. Vede, io ho sempre avuto rispetto e considerazione per tutti i miei avversari, non ho mai confuso il conflitto politico con l’insulto e la denigrazione personale. Purtroppo l’atteggiamento dei nostri competitori raramente e’ stato analogo. Posso dirle una cosa: spesso quando ascolto Matteo Renzi mi domando se non abbia scelto la meta’ campo sbagliata. Le sue analisi sono lucide e brillanti. Peccato che non ne tragga mai le conseguenze”. Cosi’ Silvio Berlusconi in un’intervista a ‘Panorama’.