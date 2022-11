Meritato riconoscimento per il Liceo Fermi di Sulmona dalla Fondazione Agnelli

Sulmona,30 novembre– Dall’analisi dei dati Eduscopio, consultabili dal portale di Fondazione Agnelli, il Liceo scientifico Fermi di Sulmona risulta la scuola con un indice Fga di 70,32/100, il più alto del territorio. L’indice Fga è un valore che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti all’Università dagli studenti diplomati negli ultimi anni, in una scala che va da 1 a 100, dando un peso pari al 50 per cento a ognuno dei due indicatori.

Eduscopio.it consente allo studente di comparare le scuole dell’indirizzo di studio che interessa nell’area dove risiede, sulla base di come queste preparano per l’università o per il mondo del lavoro dopo il diploma. Per farlo Eduscopio si avvale dei dati amministrativi relativi alle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati. “Un giusto premio per un sistema organizzativo efficiente, per il lavoro sistemico e costante, della dirigenza, dei docenti e degli studenti, ad una scuola che punta sulla qualità e sulla innovatività”,