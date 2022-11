Vicenda Onda tv: la solidarietà dell’Ordine degli avvocati Sulmona

Sulmona, 30 novembre- “Intervengo a nome dell’Ordine Forense per esprimere, anche pubblicamente, sentimenti di vicinanza e solidarietà alla proprietà dell’emittente Onda TV e al giornalista Andrea D’Aurelio per il gravissimo atto di intimidazione subito ieri sera qui a Sulmona. Siamo di fronte ad un episodio che, per obiettivo preso di mira e modalità di esecuzione, desta sconcerto e grande preoccupazione, riproponendo la ineludibile necessità che, nel nostro territorio, vengano mantenuti livelli massimali di vigilanza ad opera delle Forze dell’Ordine ed in piena efficienza ed operatività gli apparati giudiziari, Procura e Tribunale, preposti all’accertamento e repressione dei fenomeni criminali e, in particolare, dei reati contro la persona e le libertà individuali costituzionalmente garantite”. Così in una nota Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona Avv. Luca Tirabassi