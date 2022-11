A Campo di Giove II^ edizione della Festa di San Martino

Campo di Giove, 8 novembre– Grande successo a Campo di Giove, comune dell’Abruzzo Ulteriore, per la seconda edizione della Festa di San Martino avvenuta sabato cinque e domenica sei novembre 2022, evento allestito dalla Bottega di Lilli e dall’Hotel Abruzzo, con il patrocinio del Comune di Campo di Giove i collaborazione con la Pro Loco di Campo di Giove. Nel centro storico del paese, sono stati allestiti i padiglioni degli imprenditori dei Vari settori della gastronomia.

La Festa di San Martino di Campo di Giove, non ha soltanto la finalità di festeggiare il santo, ma anche di ricordare l’evacuazione del paese, lo sfollamento avvenuto l’undici novembre del 1943, dietro ordine del comando di zona tedesco, L’evento della Festa di San Martino, è collegato anche agli avvenimenti storico contemporanei della seconda guerra mondiale, avvenuti in Abruzzo. Il percorso, all’interno del centro storico di Campo Di Giove, ha la finalità di far conoscere ai turisti la scoperta dei piatti tipici della cucina secolare del borgo antico, abbinati ai vini prodotti in Abruzzo.

Non sono mancati gli artigiani con le loro conoscenze, le loro attività, l’aglio rosso, la magia dei racconti, le immagini storiche del borgo secolare, le poesie le quali hanno accompagnato i visitatori grandi e piccoli. Non sono mancati i dolci tipici, realizzati con le ricette tramandate, tramandate di generazione in generazione giunte sino ai nostri giorni. Si sono potuti fare acquisti e conoscere da vicino anche i prodotti dell’arte dolciaria del borgo. Generazioni di giovanissimi, giovani, meno giovani, si son trovate nel paese di Campo di Giove con la presenza dei turisti la quale, è stata ancor più arricchita, grazie alla Transiberiana, il treno storico delle ferrovie il quale, percorre la storica linea ferroviaria Sulmona Roccaraso Napoli, realizzata dal barone Giuseppe Andrea Angeloni, barone di Montemiglio e Varavalle, nato a Roccaraso, nota stazione sciistica Abruzzese il 25 febbraio 1826, morto a Napoli il 30 dicembre 1891. La ferrovia dei parchi, nominata anche Transiberiana d’Italia, rappresenta una realtà turistica di fondamentale importanza per il territorio dell’Abruzzo e parte del Molise.

L’itinerario del treno storico prevede anche la sosta a Campo di Giove, la quale si è rinnovata anche oggi in occasione della Festa di San Martino. Fra le iniziative al fine di promuovere lo sviluppo turistico, e incrementare la presenza di turisti in questa parte della Regione Abruzzo, vi è il treno storico. La Festa di San Martino si celebra l’undici novembre di ogni anno, celebrazione la quale è legata anche al mondo rurale con le sue attività, la sua storia millenaria autorevole. In questa festa la tradizione vuole che venga spillato il vino novello, il vino di nuova produzione enologica. San Martino è festeggiato in tutto il mondo cristiano; non mancano canzoni in onore di San Martino, le quali sono cantate ed interpretate nel corso dei festeggiamenti. La seconda edizione della festa di San Martino a Campo Di Giove, ha riscosso notevole successo, proseguendo il millenario mosaico di tradizioni, usi, costumi, della generosa, operosa, ospitale, onesta gente d’Abruzzo, forte e gentile come tradizione millenaria vuole.

Andrea Pantaleo