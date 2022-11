Sulmona: Il Consiglio comunale ha approvato nuovo regolamento di Polizia Locale 

Sulmona, 7 novembre– Il Consiglio Comunale di Sulmona che si è riunito in mattinata ha approvato due provvedimenti di particolare significato politico. L’Assemblea infatti ha adottato, all’unanimità, il nuovo regolamento di Polizia Locale e le convenzioni per le assegnazioni dei lotti nell’area Pip. “Il nuovo regolamento di Polizia Locale fissa una disciplina organica per il Corpo di Polizia Locale disponendo per esso una organizzazione dettagliata” ha sottolineato in aula il sindaco Gianfranco Di Piero.A conclusione della seduta il sindaco ha ricordato in breve la figura del professore Giuseppe Guerra, a lungo Consigliere comunale, personalità autorevole, acuto osservatore delle vicende cittadine, politico saggio”.