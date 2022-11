Bugnara oltre alla cultura punta anche su turismo, ambiente e tutela del territorio.

Domani pomeriggio nuovo appuntamento culturale con la presentazione del libro di Tommaso Paolini“ Turismo natura & sviluppo sostenibile”

Bugnara,4 novembre– Sarà presentato domani pomeriggio,sabato, a Bugnara, con inizio alle ore 17,00 presso la Sala Conferenze in piazza Annibale De Gasparis il libro di Tommaso Paolini “ Turismo natura & sviluppo sostenibile” Alla manifestazione, promossa dal Centro Studi e Ricerche “ Nino Ruscitti” Dopo i saluti del Presidente dell’Associazione Matteo Servilio e del Vice Sindaco Domenico Taglieri interverranno il dott. Giorgio Di Benedetto ( già Presidente del Tribunale di Sulmona) e lo stesso Tommaso Paolini ( autore della pubblicazione).

Un’occasione di indubbio interesse, come tante altre proposte dall’Associazione nel ricco cartellone ideato e realizzato nel corso del 2022, sicuramente aprirà un nuovo spaccato, dopo quello della cultura, sulle vocazioni e sulle potenzialità di questo borgo del Centro Abruzzo che da qualche mese si trova inserito insieme a 13 altri paesi nel progetto della quinta Area Interna “ Alto Sangro- Valle del Sagittario” .

E quale occasione migliore per sviluppare alcune riflessioni utili attorno a questa interessante occasione offerta dal libro di Tommaso Paolini, autore di tante altre pubblcazioni, che per molti anni ha insegnato Economia del Turismo presso la Facoltà di Economia dell’Università dell’Aquila

Fra le diverse considerazioni che affronta Paolini in questo volume vi è quello del turismo verde che potrebbe rappresentare “ lo strumento capace di riportarci sulla strada virtuosa della crescita economica, della competitività, dell’occupazione specialmente nella componente giovanile fortemente scolarizzata e costituire una efficace e desiderabile alternativa alla crisi industriale e alla delocalizzazione delle imprese”.

E la politica ? “ E’ necessario che la politica riconosca il turismo come leva fondamentale per lo sviluppo economico del Paese e cambi prospettiva rispetto al passato ma anche recente quando il turismo era considerato un settore residuale: quasi folcloristico, una pianta selvatica che non aveva bisogno di nulla per crescere, una sorta di cenerentola delle attività produttive”. E poi il ruolo del turismo natura aiuta lo sviluppo delle economie locali

La valorizzazione delle risorse ambientali e la crescita a partire dagli inizi degli anni 1990 ha avuto un forte impulso addirittura una velocizzazione tre volte superiore al turismo tradizionale.

La stessa popolazione che vive nelle aree protette si è incamminata su una strada virtuosa consapevole che l’aumento del proprio livello di benessere dipende soprattutto da se stessa.

Ma tutto questo è sufficiente ? Forse no perché sicuramente serve attenzione per le problematiche ambientali ma anche per i tanti problemi legati all’ accoglienza, organizzazione, sicurezza. E poi l’importanza del turismo natura che aiuta lo sviluppo delle economie locali. Insomma Bugnara si prepara ad affrontare le nuove sfide che la società del nostro tempo impone ma soprattutto intende farlo da protagonista e cooperando con un territorio di straordinaria importanza, coeso e ricco di un’offerta turistica ambientale davvero straordinario. E chissà che qualcosa di nuovo non possa parte proprio da Bugnara. Ne riparleremo sicuramente.

C.D.S.