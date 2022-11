Il GSSI dà il benvenuto a 48 nuovi studenti e studentesse

Sono arrivati da tutto il mondo e frequenteranno i quattro corsi di dottorato del Gran Sasso Science Institute all’Aquila

L’Aquila, 4 novembre– Quarantotto studenti e studentesse di quattordici nazionalità diverse, dall’America Latina, all’Europa, al continente asiatico, passando per l’Africa: sono i nuovi dottorandi del Gssi – Gran Sasso Science Institute, che stanno iniziando il loro percorso di studi in questi giorni a L’Aquila. I nuovi allievi prenderanno parte al trentottesimo ciclo dottorale, il settimo per il Gssi da quando è stato riconosciuto come Scuola Universitaria Superiore nel 2016, e si aggiungeranno agli 88 ragazzi e ragazze attualmente in corso, per un totale di 136 dottorandi.

Le borse di dottorato a disposizione, rispetto alle 36 offerte l’anno scorso, hanno visto aumentare il numero sino a 48. Quest’anno sono state assegnate 13 borse per il corso di Astrofisica, 14 per Matematica applicata, 10 in Informatica e 11 in Scienze regionali e geografia economica. Quindici delle borse totali sono state finanziate e inserite in seno a progetti specifici del Pnrr, dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso Infn, del progetto CardioTrials, dell’Inaf – Osservatorio Astronomico d’Abruzzo, del Consorzio Redi e di Leonardo.

I nuovi studenti, selezionati tra 1224 candidature, saranno ufficialmente accolti martedì 8 novembre alle ore 17, nell’Auditorium del Gssi, con un discorso di benvenuto della Rettrice Paola Inverardi, dai quattro coordinatori dei corsi di dottorato e dai Direttori d’area.