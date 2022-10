Cansano: sabato presentazione volume” Sampietrini, conversazioni e tappi di sughero”

Cansano,20 Ottobre- Sabato 22 ottobre alle 11:00 a Cansano, presso la Sala Conferenze del Centro di Documentazione “Ocriticum”, sarà presentato il volume Sampietrini, conversazioni e tappi di sughero. La scoperta della propria cultura italiana di un figlio (A Son’s Discovery of His Italian heritage. Cobblestones, conversations and corks, edizioni Radius Book Group, 2022), dell’avvocato italo-americano Giovanni Ruscitti.

Passionale e profondamente commovente, il racconto di Ruscitti narra le vicende dei suoi genitori Emiliano e Maria, dall’occupazione di Cansano da parte dei Nazisti alle difficoltà economiche del Secondo Dopoguerra, sino alla scelta di emigrare oltreoceano per realizzare il sogno americano. Una storia di vita intensa, che attraverso il ritratto di una famiglia contadina e delle sue intime fragilità, dipinge il fluire della Storia e dei suoi grandi temi, tra cui la guerra, l’emigrazione, la preservazione dell’identità lontano dalla terra natia, lo scontro-incontro tra padri e figli, che nella poetica del ritorno alle radici trova la sua più felice conciliazione.

«Scrivere questo libro è stata una delle esperienze più ispiratrici e spirituali della mia vita. Non avevo mai scritto e non sapevo come iniziare: avevo solo una raccolta di storie, conversazioni e ricordi» commenta Ruscitti, che prosegue: «ma dopo la pandemia da Covid-19, in un momento così delicato per l’umanità, ho avvertito il bisogno di mantenere la promessa fatta a mio padre prima che morisse: raccontare la sua storia. E alla fine, attraverso la sua storia ho scoperto la mia».

Nato da genitori cansanesi emigrati a Frederick, cittadina statunitense nota per le miniere di carbone, Giovanni Ruscitti è oggi un avvocato di successo, oltre che giudice arbitrale e mediatore riconosciuto a livello nazionale; titolare di uno studio legale, di recente è stato definito uno dei leader aziendali più influenti del Colorado. Cobblestones, conversations and corks è la sua opera prima, ed è già un successo di vendite, forte di critiche positive e apprezzamenti espressi da illustri personaggi, tra cui il finalista Premio Nobel per le scienze economiche Hernando de Soto.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Cansano, sarà condotto dalla dott.ssa Sonia Paglia, giornalista, e dalla prof.ssa Rosanna Ricciardi, docente presso l’Istituto “E. Fermi” di Castellanza (VA). Interverranno il Sen. Michele Fina, il sindaco di Cansano, dott. Luca Malvestuto, e il consigliere alla cultura di Cansano, prof. Pasquale Di Giannantonio. Sarà presente l’autore.