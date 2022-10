Sentenza terremoto, Pietrucci(Pd): Marsilio si esprima

Pierpaolo Pietrucci (Pd)

Sulmona,20 ottobre– “L’afasia del presidente della Regione Marsilio, del presidente del Consiglio Sospiri, dei consiglieri e assessori di maggioranza, tra i quali spiccano gli aquilani – sulla oramai tristemente nota vicenda della sentenza choc sul concorso di colpa per le vittime del terremoto dell’Aquila – sta diventando intollerabile”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci “L’intera comunità Paese (e anche oltre i nostri confini viste le reazioni nel mondo), non solo e non più L’Aquila, ha bisogno di parole chiare e comportamenti consequenziali: persino il giochetto di stampo istituzionale di rimettersi al corso della giustizia che gode di tre gradi di giudizio, non basta più. Nella scorsa seduta di Consiglio regionale ho fatto appello a una unità di comportamento che spero sia stata recepita. Siamo un Paese, oltre che una regione, notoriamente flagellato dalle calamità naturali e permettiamo che vengano lasciate sole le vittime? Domenica prossima in città avrà luogo la manifestazione ‘Le vittime non hanno colpa’ il cui manifesto sta ricevendo le firme di adesione e sostegno da tutta Italia. Il mio auspicio è di vedere la firma e la presenza di tutte le istituzioni che, unite alle cittadine e ai cittadini, chiedono che quella sentenza venga annullata. Ma soprattutto che nessuno debba piangere una vittima di calamità naturale sapendo che lo Stato gli ha affibbiato una percentuale di colpa”, conclude Pietrucci.