 Sulmona: la stagione teatrale e concertistica 2022-2023

Sulmona (L’Aquila) – teatro Maria Caniglia

Sulmona, 20 ottobre– Una stagione teatrale e concertistica di alto valore animerà tra il 2022 e il 2023 il Teatro Comunale “Maria Caniglia” e arricchirà la vita culturale di Sulmona.

Mentre è stato già inaugurato il ricco cartellone della Camerata Musicale Sulmonese coordinato da Gaetano Di Bacco, è in fase di attuazione il tavolo di concertazione per la stipula di un accordo di partenariato con l’Associazione Meta, diretta da Patrizio D’Artista, relativo alla stagione di prosa che prenderà inizio dal prossimo 5 novembre.

L’Associazione Meta Aps ha avanzato il progetto “Teatro Maria Caniglia – Teatro di Produzione per la stagione di prosa, teatro per ragazzi, produzione, per il triennio 2023-2025” che ha riscosso il vivo interesse dell’Amministrazione, sia come valida prosecuzione di un ottimo lavoro già sperimentato in tempi difficili quali quelli del Covid, sia per la qualità della programmazione e della promozione , sia per la complessità ed articolazione della stessa, con particolare riferimento agli aspetti della produzione e della collaborazione con il territorio (istituti scolastici, Dipartimento di Salute Mentale della ASL e realtà associative).

Il progetto presentato dall’Associazione culturale “La Factory” di Gabriele Cirilli “Scuola di alta formazione professionale – progetto artistico-formativo – culturale – produzione” propone un elemento di novità nell’individuazione, nel Piccolo Teatro di via Quatrario di Sulmona , di una succursale della Scuola di Teatro recentemente attivata a Vasto.

Costituisce, altresì, motivo di interesse la proposta, formulata dall’Associazione “La Factory”di Gabriele Cirilli, di spettacoli di carattere comico – brillante nella programmazione teatrale del Teatro Comunale “Caniglia”; si intende pertanto promuovere ed integrare la pluralità delle manifestazioni e delle personalità nell’ottica della costituzione di un rinnovato ed accresciuto patrimonio culturale sulmonese.

A tal fine, l’amministrazione comunale intende promuovere una proficua interlocuzione con l’artista Gabriele Cirilli per precisare e dettagliare i contenuti della sua interessante offerta progettuale relativa all’ apertura della Scuola di Alta Formazione “La Factory” per il teatro e per l’inserimento nella programmazione di eventi di carattere comico – brillante.