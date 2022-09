L’Alzheimer raccontato dal musicista abruzzese Beppe Frattaroli

conquista la giuria del Sipontum Arthouse International Film Festival

Bepe Frattaroli

Bugnara,21 settembre– Il brano “Fammi sentire in un sogno” scritto e arrangiato da Beppe Frattaroli per la cantante Claire D. ha ottenuto la vittoria al Sipontum Arthouse International Film Festival, nonché menzione d’onore Milan Gold Awards.

Il brano che fu scritto da Frattaroli nel 2000, tratta Il tema dell’Alzheimer.

“Mia mamma si ammalò di Alzheimer in età molto giovane. Un giorno- racconta Frattaroli– tornai a casa e non mi riconobbe e da questo episodio nacque “Fammi sentire in un sogno”.

A distanza di tanti anni, grazie alla pregevole regia di Mattia Bello, alla splendida voce di Claire D. accompagnata al pianoforte dell’abruzzese Michele Di Toro, il brano è diventato un video musicale che testimonia con grande delicatezza il dramma dei malati di Alzheimer e dei loro familiari”.

Oggi 21 settembre, giornata mondiale dedicata all’Alzheimer, il video sarà on line e verrà presentato in nazionale su SKY TG 24.