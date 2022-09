E’ arrivata a Corfinio la Delegazione bulgara per il gemellaggio con Pliska

Corfinio,9 settembre– Sono arrivati a Ciampino alle 16:00, mercoledì 7 settembre, in visita ufficiale per siglare l’impegno che porterà al gemellaggio due antiche capitali: Corfinio (Italia) e Pliska (Bulgaria). La delegazione formata dalla Dott.ssa Tonka Nacheva, Sindaca di Pliska, dal Maestro Rumen Dimitrov, già viceministro della Cultura in Bulgaria, dal Dott. Dimitar Stoynov, dal Dott. Mihail Nikitin, dalla Dott.ssa Monika Karagenova, rispettivamente Presidente, Segretario e membro del Comitato per il gemellaggio di Pliska, subito dopo l’arrivo hanno visitato la Basilica di San Clemente a Roma ed il centro della Roma antica.

Nella giornata di ieri 8 settembre sono stati ricevuti dal Sindaco di Popoli e dopo lo scambio dei doni la Delegazione bulgara, accompagnata dal Dott. Antonio Tarquinio, già Console dell’Est Bulgaria, dalla Dott.ssa Luciana Di Mario, dalla Sig.ra Maria Silvia Di Giovanni, dal Dott. Francesco Di Nisio, rispettivamente Presidente, Vicepresidente e Tesoriere del Comitato di Gemellaggio per il Comune di Corfinio e dalla Professoressa Cinzia Fallavollita, Consigliera di maggioranza nell’Amministrazione comunale di Corfinio, si è recata in visita alla “Gran Guizza” del Gruppo San Benedetto. Nel pomeriggio ad ospitare gli illustri ospiti, i componenti del Comitato corfiniese e il Dr. Romeo Contestabile, Sindaco di Corfinio, è stata la Soc. Etex nel nucleo industriale di Corfinio.

Oggi si recheranno in visita alla Cantina vinicola Pietrantoni a Vittorito e nel pomeriggio a L’Aquila per visitare il centro della città, in corso di ricostruzione, e per alcuni incontri istituzionali nel Comune di L’Aquila e a Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio della Regione Abruzzo. Sabato 10 settembre la Delegazione sarà presente a Corfinio dove il Consiglio comunale accoglierà ufficialmente gli ospiti con un’apposita cerimonia, aperta alla cittadinanza; a temine delle formalità si recheranno in visita al Museo Civico Archeologico “Antonio De Nino”, al Lapidarium e alla Cattedrale di San Pelino; in questa occasione gli ospiti avranno la possibilità di degustare i prodotti tipici locali, grazie alla disponibilità delle aziende Corfiniesi. Nel pomeriggio a Sulmona dove potranno ammirare le bellezze del centro storico e dove potranno visitare la Fabbrica di Confetti Ovidio; per onorare la presenza della Delegazione Bulgara, alle 21:00, presso Largo De Pretis, nel cuore del Borgo medioevale di Corfinio, è stato programmato il concerto “Canzoni d’Amore tra Racconti di Guerra” auspicio della Pace nel Mondo. Nella mattina di domenica 11 settembre la Delegazione riprenderà il volo per il ritorno a casa dall’aeroporto di Pescara.