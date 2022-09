Castelvecchio Subequo, la nonnina Olga ha spento le cento candeline 

Castelvecchio Subequo, 5 settembre- La nonnina Olga, classe ’22, ha spento le 100 candeline a Castelvecchio Subequo, festeggiata dai figli, Guido appositamente tornato dal Friuli, Bruna e parenti.

E’ desiderio dei familiari ricordare come, sebbene nativa della provincia di Rieti, Poggio Mirteto, dove il marito Amedeo, castelvecchiese l’aveva conosciuta per via del suo lavoro da minatore, subito, fin dal 1942 si è trasferita ed è diventata castelvecchiese, dove ormai vive da 80 anni, inserendosi e partecipando attivamente alle attività della comunità subequana; nonostante il suo accento reatino originario trapelasse, al punto che gli stessi amici del figlio, ripetevano il modo in cui la mamma ricercava il figlio da bambino: “avete visto Guido meo?”

I figli ricordano i tanti sacrifici di quegli anni, finita la guerra con un’Italia da ricostruire, il lavoro di minatore del papà, lontano da casa e la mamma che si sostituiva anche alla sua figura. Pertanto, volendo esprimere una risposta alla sua longevità, “Guido meo” asserisce che, per quanto riguarda il suo stile di vita, potrebbero essere riconducibili al suo attaccamento alla famiglia, al lavoro, al carattere sorridente ed aperto, al canto ed alla fede religiosa.

Vale ricordare, in effetti, che dal 2003 e per vari anni il territorio della C. M. Sirentina è stato oggetto di un’interessante ricerca sulla longevità e l’invecchiamento, studiando tutti gli ultra ottantenni nei vari comuni, denominata “Sirente Study”: Tale ricerca ha avuto molta eco soprattutto negli ambienti scientifici stranieri, realizzata dai gereontologi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, che operavano anche nella Residenza sanitaria anziani di Fontecchio “Santa Maria della Pace”, struttura ad essa collegata. Tale ricerca, a cui anche lo scrivente, dipendente dell’Ente montano, ha collaborato per la raccolta dati, considerava, in effetti tre fattori correlati alla longevità ed all’invecchiamento: genetica, ambiente e stile di vita. Si riporta di seguito un link della pubblicazione riferita a tale ricerca https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885392409003042

Giovanni Pizzocchia