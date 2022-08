E’ morto Erminio De Baptistis

Sulmona, 26 agosto– E’ morto oggi a Sulmona Erminio De Baptistis,aveva 72 anni,persona assai nota in città per i suoi trascorsi di amministratore comunale,ma anche per la sua signorilità nei rapporti umani,per la sua corretteza,la sua coerenza e soprattutto per la sua disponibilità.E’ stato piu’ volte consigliere comunale sempre nelle fila della Democrazia Cristiana nelle Amministrazioni guidate da Franco La Civita,Lando Sciuba,Alfonso De Deo,Bruno Di Masci distinguendosi sempre per compostezza e lealtà. Un uomo di altra stagione della politica quando alcuni valori rappresentavano riferimenti precisi e insostituibili da porre sempre al servizio della propria città e della propria comnità. Erminio era una persona che sapeva farsi voler bene da amici e avversari proprio per quel sorriso luminoso insostituibie e talvolta ironico anche nei momenti difficili che pure la vita politica riserva. Da tempo si trascinava qualche acciacco ma la voglia di guardare avanti era insuperabile soprattutto da quando Gianfranco Di Piero,amico da sempre, era stato eletto sindaco della città e con cui aveva condiviso la lunga esperienza di Consiglere comunale a Palazzo San Francesco sembrava avergli restituito nuova energia e nuova speranza. Poi la notizia di oggi che ha lasciato i tanti amici increduli e addolorati

La Camera ardente è stata allestita presso la Casa funeraria Celestial ( vicino all’Ospedale) mentre i funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 16 presso la Chiesa delle Cavate

Alla famiglia De Baptistis e alla moglie Giulia le condoglianze di tutta la nostra redazione