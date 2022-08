Sulmona, Venerdì 26 agosto XIX edizione della Panarda￼

Sulmona, 23 agosto– Tutto è pronto a Sulmona nel Sestiere di Porta Manaresca, contrada che partecipa alla Giostra Cavalleresca dell’era moderna, per la XIX edizione della Panarda, altro evento delle rievocazioni storiche legate al torneo equestre. La cena storica si svolgerà come sempre in Largo Palizze venerdì 26 agosto 2022 a partire dalle ore venti e trenta.

La Panarda è vetusta tradizione dedicata alla gastronomia d’Abruzzo, la quale prevede un pantagruelico banchetto è preparato come da tradizione dalle famiglie nobili per speciali occasioni.

La particolarità della Panarda consta nel servire una variegata somministrazione di pietanze che, per l’occasione, saranno ben ventiquattro. Nell’edizione di quest’anno la Panarda, vedrà la collaborazione dell’Azienda Agricola Fasoli, la quale presenterà varie specialità legate alla coltivazione dei Mugnoli di Pettorano sul Gizio.Non mancherà la musica protagonista nel corso della storia dei banchetti raffinati rinascimentali, curata dal duo Michele Avolio e Luca Sulcanese. Non mancheranno spettacoli con l’Associazione Arianna, la quale organizzerà la serata mediante l’introduzione del tema dell’amore, il quale si abbina con l’ottima cucina. Inoltre sarà presente la Compagnia della spada nera di Pacentro, con i componenti i quali si esibiranno in combattimenti d’arme. La serata sarà presentata e condotta da Fiorenza Quadraro. Per le prenotazioni telefonare ai seguenti numeri: Nicola 348/9236896, Alessandro 340/3591755. La Panarda è altro evento inserito fra i diversi appuntamenti della Giostra Cavalleresca, la quale evoca il passato del banchetto rinascimentale mai obliato, mai tramontato. Nel corso della storia il banchetto, in particolare nel Rinascimento, è grandioso per la quantità di vivande servite. Con il termine banchetto ci si riferisce alla forma del pasto comune. Durante il periodo storico del Rinascimento il banchetto continua ad essere protagonista, con l’arte la quale è inserita nei banchetti al fine di impreziosirli sempre più.

Il banchetto è ricevimento, convegno, mondanità dell’epoca. Come sempre il banchetto della Panarda vedrà essere protagonisti candelabri pregiati, dame e cavalieri in abiti raffinati, luce soffusa, armoniose melodie, aristocratica atmosfera nell’incanto della sera. Largo Palizze sarà splendidamente arredato per ospitare la notte che verrà, la quale avvolgerà ogni cosa rendendola ancor più affascinante, misteriosa. Il banchetto terminerà quando l’astro del giorno sorgerà.

Andrea Pantaleo