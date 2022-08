Sulmona: muore per un infarto  un 60 enne durante escursione in montagna

Sulmona,18 agosto– Doveva essere una giornata piacevole da trascorrere in montagna quella di oggi per un sessantenne di Sulmona,Antonio Di Rocco, ex maresciallo dell’esercito, che di buon ora si era mosso insieme ad un amico per una escurisione in montagna in direzione di Monte Amaro.

Ma quella che doveva essere una bella occasione da trascorrere all’aria aperta ben presto si è tramutata in tragedia.

Infatti ad un certo punto, in prossimità di Fonte Romana, l’uomo si è accasciato a terra per un improvviso malore. L’amico ha cercato di allertare i soccorsi ma quando sono arrivati gli operatori sanitari del 118 ogni sforzo è risultato inutile perché ADR aveva cessato di vivere