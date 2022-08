Bugnara: questa sera quinto appuntamento con “ Libri sotto le stelle”

Bugnara, 19 agosto– L’estate di Bugnara continua a nome della cultura. L’associazione culturale Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti” ha scommesso sulla conoscenza facendo leva sui giovani e, quindi, sul futuro dell’intera comunità. A chiudere questa prima edizione estiva di “libri sotto le stelle”, inaugurata il 25 luglio con la silloge poetica “Lo scrigno” del professor Mario De Santis, ci sarà Alessandra F.Giuliani con “Anime Occulte”, questa sera 19 agosto alle ore 21 ( piazzetta Palazzo Alesi).

Un Thriller entusiasmante che ripercorre la storia di una ex giornalista di cronaca nera intenta alla scrittura di un libro sui temi più scottanti del panorama italiano.

La scrittura del libro aprirà un vaso di pandora travolgente e preoccupante, una serie di omicidi molto vicini alla donna che, con forte determinazione sfiderà un killer per amore di verità. Una verità che scivola via come un’anguilla nel fiume ogni volta che la soluzione sembra palesarsi.

C.D.S.