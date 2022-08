Abruzzo: torna il Venus Talent Show & Premio Mastro Sino ad Ortona con Aida Yespica

Ortona, 14 ago. – Torna il ’Venus talent show & Premio Mastro Sino’ spettacolo di moda, danza e canto, trampolino di lancio per giovani talenti che potranno esibirsi e tentare la scalata al successo. Ad ospitare la XVII edizione sarà, sul litorale adriatico, l’incantevole città di Ortona, nella splendida cornice di piazza della Repubblica. Special guest della serata sarà la bellissima Aida Yespica che per l’occasione presenterà in anteprima il suo nuovo singolo ‘Bugatti’. Ideato dal noto producer Ivan Antonio Giampietro della ‘Venus entertainment’, lo spettacolo da ben diciassette anni registra puntualmente il tutto esaurito nelle piazze, nei teatri e negli auditorium italiani in cui fa tappa. La formula vincente resta immutata: i concorrenti si esibiscono nella propria disciplina. I migliori di ciascuna categoria sempre una ragazza ed un ragazzo, vengono premiati. Lo show viene trasmesso sulle reti televisive Mediaset.

Immancabile Luca Di Nicola, già inviato Rai (Unomattina, Vita in diretta) storico presentatore dell’evento. Negli anni Di Nicola è stato affiancato da nomi blasonati del panorama televisivo e della cultura italiana. Ad impreziosire il Talent, dal 2015, il Premio Mastro Sino, intitolato a Tommaso Castellano, il ‘Re degli arrosticini’ e uomo di grande generosità e altruismo. Il premio ideato dalla figlia Fioralba Castellano, intraprendente imprenditrice abruzzese. Il riconoscimento sarà conferito a eminenti personalità del mondo della cultura, dell’imprenditoria, dello spettacolo e del giornalismo. Fra gli altri, a ricevere il premio sono stati Sara Ricci, Luca Di Nicola, Fioretta Mari, Jo Squillo, Alda D’Eusanio, Beppe Convertini e Antonella Bucci. Nel corso dell’evento, l’Associazione culturale internazionale consegnerà una targa ad un albergatore, in rappresentanza di tutti i gestori, di attività ricettive, che stanno ospitando i profughi ucraini. “Perché la solidarietà, la generosità e l’altruismo non hanno confini e sfidano l’orrore della guerra”. Lo ha detto il patron della manifestazione Ivan Giampietro.