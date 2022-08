Aielli: ecco la  seconda edizione di Swing sotto le stelle

Per la notte di San Lorenzo piu’ attesa d’Abruzzo

Aielli, 10 agosto– Oggi dalle ore 17 torna la seconda edizione di Swing sotto le stelle ad Aielli. I colori della street art si fondono con l’atmosfera vintage dello swing sotto il cielo del borgo delle stelle. La notte di San Lorenzo più attesa D’Abruzzo torna a stupire i curiosi con divertimento e tanta arte. Un evento diventato virale già dalla prima edizione e che si annovera tra i più fotografati e acclamati.

Inoltre, sarà possibile visitare il market presente, e dello street food. All’interno dell’evento ci sarà spazio per il tattoo shop dell’Hand Made tattoo ink e per le lezioni gratuite di ballo swing a cura di Emanuele Margiotta, della Swinghaus di Roma. Previa prenotazione sarà possibile effettuare il tour dei murales e la visita all’osservatorio astronomico con il piccolo museo della Luna. Un borgo a 1000 metri di altitudine che gioca con le epoche senza risultare dissonante, anzi, tutto il contrario. Aielli insegna che si può giocare con i periodi storici purché ci siano dei collegamenti ben pensati. Un connubio di modernità e vintage con un panorama mozzafiato; infatti, dalla Torre delle Stelle si può scorgere il paesaggio marsicano, un belvedere da cartolina contornato da arte.

La prima lezione di ballo “Solo Jazz” inizierà alle ore 17.30 e avrà la durata di un’ora per poi lasciare spazio, alle ore 18.30, alla seconda lezione intitolata “Lindy Hop”.

“Nella prima edizione sono stati più di quattromila gli spettatori partecipanti al festival organizzato dall’associazione culturale “Erebor” in collaborazione con il Comune di Aielli – spiegano gli organizzatori- A rendere più prestigiosa l’edizione 2022, l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, il patrocinio del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, della Provincia dell’Aquila, del Parco Regionale Sirente Velino e del Comune di Aielli, oltre al supporto del magazine online The Walk of Fame. Lungo il corso principale – continuano -ci sarà un’esposizione di auto d’epoca curata dall’Old Motors Club di Montesilvano, perfettamente coerente con lo spirito del festival e con gli anni d’oro della musica swing. Quest’anno, inoltre, grazie alla collaborazione con il birrificio Fermento Marso, si potrà degustare la birra “New Orleans”, realizzata unicamente per l’evento: una speciale DoubleIPA da 7.5% alc. Chiuderà la serata il dj set di Dr.Hug, pronto a far scatenare tutti i presenti”.

L’ennesima conferma di un’amministrazione che coinvolge giovani menti e che porta avanti il nome delle aree interne con orgoglio.

Swing sotto le stelle sintetizza quelli che sono gli ideali di una generazione residente nelle zone aspre dell’Abruzzo montano e che, con la consapevolezza del luogo in cui vive, ha il coraggio di osare e sfruttare le potenzialità a proprio favore. Caratteristiche che spaziano dalla natura alla letteratura per poi passare anche per la scienza e terminare con l’arte e la musica.

Balli, musica, colori e cultura in ogni sua sfaccettatura faranno da padroni in una notte di San Lorenzo magica.

Chiara Del Signore